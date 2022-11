Polícia Civil elucida homicídio ocorrido há 6 anos na Ilha de Santa Luzia, em Mossoró

O pedreiro Damião Xavier da Silva, de 41 anos, foi executado a tiros, dentro de casa, por volta das 2h do dia 23 de junho de 2016. De acordo com o delegado Roberto Moura [FOTO], que está a frente das investigações para elucidação de casos antigos, ocorridos no município, o exame balístico realizado com os projéteis encontrando na cena do crime, atestou compatibilidade com uma arma encontrada com Marcos Vitor da Silva, conhecido como, “Vitor Botinha”. Ele encontra-se, atualmente, preso, respondendo por outro crime. Ao ser questionado sobre sua participação no homicídio de Damião e confrontado com o resultado da perícia, Marcos preferiu ficar calado. O inquérito agora será remetido à justiça.