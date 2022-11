Força Tarefa prende, em São Paulo, o assassino do sargento Oseas, de Natal

A prisão aconteceu através de uma ação integrada pela Força-Tarefa SUSP Mossoró, que contou com apoio fundamental do Gise Facções/SP, Rota/SP e da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado – DEICOR/RN. Esta Força Tarefa já prendeu vários bandidos perigosos. Wygliff Oliveira, de 27 anos, preso na manhã deste sábado é considerado um dos homens mais perigosos do RN. Estava foragido há vários meses e agora deve retornar para responder pelo assassinato do sargento PM Oseas.

O principal suspeito de matar o sargento PM Oseas Alves de Souza Junior, Wygliff Hesterperson Fonseca de Oliveira, natural de Jardim de Seridó-RN, foi preso na manhã deste sábado, 19, pela Força-Tarefa SUSP/Mossoró e Rota/SP, na cidade de Bragança, em São Paulo. Oseas havia sido assassinado em maio de 2020, em Natal.

O potiguar de 27 anos, que no meio do crime é conhecido pro Galeguinho ou Chumbrega, segundo a polícia, acusado de matar o Sargento PM Oseas, é também apontado como líder de facção criminosa no Rio Grande do Norte. Wygliff Oliveira é considerado um dos homens mais perigosos no meio criminoso no País.

Após a prisão, o trabalho das forças de segurança agora é transferir o suspeito para responder pelo crime no RN. Os policiais, por questões de segurança, não divulgaram como seria e nem quando será a transferência do criminoso de Bragança, em São Paulo, para Natal, no Rio Grande do Norte.

Esta foi mais uma ação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP) que contou com apoio da Força-Tarefa SUSP de Mossoró/RN, composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED), para o enfrentamento ao crime organizado.