Comerciante do Sumaré morto a tiros no Assentamento Paulo Freire, em Mossoró

O comerciante Everton Carlos Nogueira, conhecido por Vertinho, de 28 anos, que reside trabalha no bairro Sumaré, foi baleado numa possível emboscada no Assentamento Paulo Freire, que fica às margens da BR 304, neste sábado, 19, e não resistiu aos ferimentos, tendo sido registrado o óbito já no Hospital Regional Tarcísio Maia, para onde foi socorrido.

As circunstâncias que aconteceu a emboscada, relatada pelos moradores da Polícia, ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Não se sabe o que Vertinho foi fazer nesta casa e menos ainda quem teria atirado nele. O corpo passou por exames na unidade do Instituto Técnico-científico de Perícia e em seguida liberado para velório e sepultamento.

Além do ITEP, os policiais que estavam de plantão produziram relatório com relação ao fato, que deve ser repassado a Divisão de Homicídios de Mossoró, que é quem vai investigar o que de fato aconteceu.