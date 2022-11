MEC divulga hoje o balanço do Enem 2022; 2º dia de provas foi encerrado às 18h30 deste domingo, 20. Os participantes realizaram provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Pessoas com direito a tempo adicional puderam finalizar o exame após as 18h30. O balanço do exame será divulgado durante coletiva de imprensa, com a presença do Ministro da Educação, Victor Godoy, e do presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio.

FOTO: MEC