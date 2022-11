Adolescente morre vítima de descarga elétrica ao usar celular conectado à tomada

O caso aconteceu no sábado (19), na cidade de Bodó, na Região Seridó do Rio Grande do Norte. Maria Ingrid Beatriz da Silva, de 17 anos, teria colocado o celular para carregar, na casa da avó, enquanto ia tomar banho. Já depois de se arrumar, ela pegou o celular, que ainda estava conectado à tomada e foi eletrocutada. A menina ainda chegou a ser socorrida para a unidade de saúde da cidade, mas não resistiu.