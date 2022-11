Inglaterra e Holanda estreiam com vitória; EUA e País de Gales empatam no 2º dia de Copa do Mundo

Inglaterra e Holanda estreiam com vitória; EUA e País de Gales empatam no segundo dia de Copa do Mundo.

As seleções da Inglaterra e Irã abriram o segundo dia de jogos, pelo Grupo B, na Copa do Mundo do Catar. A primeira partida foi iniciada às 10h desta segunda-feira (21), sendo concluída com uma goleada de 6x2 do time inglês.

Equipe do técnico Southgate foi soberana durante todo o jogo, impôs seu ritmo e conseguiu quebrar a retranca iraniana. Foram três gols no primeiro tempo, com Bellingham, Saka e Sterling. Na segunda etapa, Saka (mais uma vez), Rashford e Maguire ampliaram. Taremi marcou os dois gols do Irã.

Na próxima rodada, a Inglaterra vai enfrentar os Estados Unidos, no Al Bayt, sexta-feira, às 16h. Já o Irã vai enfrentar o País de Gales, também na sexta-feira, às 7h, no Ahmad Bin Ali.

HOLANDA X SENEGAL

Foi com mais dificuldade do que se imaginava, que a Holanda venceu o Senegal por 2x0, na partida iniciada às 13h, mesmo com o Senegal sem o seu astro Sadio Mané, cortado da Copa por lesão.

Os gols da Holanda, marcados por Gakpo e Klaassen, vieram apenas no segundo tempo. Agora, a Laranja Mecânica divide a liderança do Grupo A com o Equador - que na partida de abertura do Mundial, realizada neste domingo (20), superou o Catar pelo mesmo placar.

Agenda

A Holanda volta a campo na próxima sexta-feira para encarar o Equador. Assim, quem vencer a partida dá um grande passo rumo à classificação. Já Senegal, também na sexta, encara a seleção anfitriã da Copa.

EUA X PAÍS DE GALES

Já as seleções dos Estados Unidos e País de Gales estrearam com empate de 1x1. A partida entre os dois países foi iniciada às 16h desta segunda, no estádio Áhmad Bin Ali, localizado em Al Rayyan, pela primeira rodada do grupo B.

No cruzamento de Christian Pulisic, Timothy Weah abriu o placar para os EUA, aos 35 minutos, chutando na saída do goleiro Wayne Hennessey.

O gol de empate do País de Gales veio no segundo tempo, quando Gareth Bale sofreu pênalti em entrada forte de Walker Zimmerman, aos 35 minutos. O próprio atacante foi para a cobrança e empatou a partida.

Essa foi a reestreia do País de Gales na Copa do Mundo. Antes, a seleção havia participado apenas da edição de 1958. Na ocasião, foi eliminado nas quartas de final pelo campeão Brasil.