Atleta de Riacho da Cruz se torna heptacampeão estadual de Karatê. José Wilson Ribeiro, de 31 anos, conquistou o título no sábado (19), no município de Parnamirim, onde a final do campeonato foi realizada. Wilson é atleta da Federação Norteriograndense de Karatê e reside em Mossoró desde 2010, para onde se mudou para realizar o sonho de se tornar um atleta de alto rendimento.

O atleta José Wilson Ribeiro, de 31 anos, sagrou-se heptacampeão estadual, após vencer a última etapa do Campeonato Estadual de Karatê.

A competição foi realizada no sábado (19), no município de Parnamirim. O karateca disputou com os alunos do Aeroclube, Agapto e atletas da Dinamic.

José Wilson é natural do município de Riacho da Cruz, mas reside em Mossoró desde o ano de 2010. Ele conta que se mudou para a capital do oeste para conseguir treinar e realizar o sonho de se tornar um atleta de alto nível e chegar à Seleção Brasileira.

Pouco tempo após a mudança, o atleta entrou para a Federação Cearense de Karatê, onde permaneceu até o final de 2015, quando foi transferido para a Federação Norteriograndense.

Desde então, ele tem conseguido se manter como o melhor na categoria -67kg. Em 2019 Wilson conseguiu se classificar para disputar o Campeonato Sul-americano, defendendo a Seleção Brasileira de Karatê.

Sobre se tornar heptacampeão estadual, ele diz que está muito feliz. “Agora é me manter treinando e ficar de olho no calendário 2023”, diz.

Wilson treina na cidade de Mossoró, no Instituto que leva seu nome, localizado no bairro Barroca. Questionado sobre as dificuldades para chegar onde chegou e seguir conquistando vitórias, eles diz que elas sempre vão existir e que se tivesse mais apoio, com certeza, conseguiria ir mais longe.