Black Friday 2022 deve movimentar cerca de R$ 42 milhões em vendas no comércio mossoroense

Impulsionada pela Copa do Mundo de futebol e as compras de final de ano, a Black Friday no Rio Grande do Norte pode movimentar cerca de R$ 400 milhões em vendas.

Os números foram coletados pelo Instituto Fecomércio RN sobre a intenção de compras dos consumidores de Natal e Mossoró para a Black Friday 2022.

Neste ano, a tradicional data que oferta grandes descontos, realizada inicialmente nos Estados Unidos, ocorre no dia 25 de novembro no Brasil.

Em Mossoró, a pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio RN constatou que mais de 40% dos mossoroenses (42,32%) pretendem ir às compras durante esta data.

Apesar do bom número de consumidores que vão às compras, a intenção é menor em relação ao ano anterior, quando 52,80% diziam que iriam consumir durante a Black Friday na capital do oeste potiguar.

A estimativa é que a Black Friday faça movimentar aproximadamente R$ 42 milhões em vendas no comércio mossoroense este ano.

Para os que vão às compras visando as promoções da Black Friday deste ano, as categorias de itens que despontam na preferência de consumo são: eletrodomésticos (27,36%); eletrônicos (22,17%); roupas e acessórios (21,23%); celular, smartphones e tablets (18,87%); móveis e decoração (9,43%); e calçados (8,02%); outros itens como perfumes e cosméticos; produtos de informática; alimentos e bebidas; brinquedos e viagem foram citados por 37,74% dos entrevistados.

No que diz respeito aos gastos para a data, 36,32% dos consumidores mossoroenses que vão às compras pretendem gastar acima de R$ 1 mil na Black Friday. Em seguida, vêm os que planejam fazer compras nos valores que variam de R$ 201 a R$ 500, com 18,87% das respostas.

Aqueles que pretendem desembolsar entre R$ 501 e R$ 1.000 em produtos correspondem a 11,32%, e os que pretendem gastar entre R$ 101 e R$ 200 somam 9,91%. Vale ressaltar que 20,28% ainda não definiram o valor das compras.

Em Mossoró, o ticket médio previsto para as compras na Black Friday, neste ano, foi de R$ 532,31. Em 2021, o valor médio obtido tinha sido de R$ 533,71.

A tendência é que o cartão de crédito seja o método de pagamento mais utilizado pelos mossoroenses, 71,89% dos consumidores disseram que vão comprar a prazo os itens na Black Friday deste ano, oito pontos maior do que o registrado em 2021.

O pagamento à vista será a opção de 15,59%, que pretendem utilizar o pagamento em espécie para barganhar mais descontos com os métodos à vista. Outras formas de pagamento foram citadas por 3,23%.

Para esta data, a análise mostra que 35,85% dos compradores vão buscar as compras pela internet; 21,23% comprarão em shoppings e 16,98% afirmam que usarão o comércio de rua.

Em 2021, a intenção dos consumidores mossoroenses em comprar no meio eletrônico era de 26,52%, enquanto quem dizia que iria comprar nos shoppings eram 21,21%, ao passo que as compras no comércio se apresentavam com 44,70% das intenções.

NATAL

Na capital potiguar, a pesquisa constatou que, após dois anos de queda, a intenção de consumo para a data voltou a crescer. Em 2022, 57,14% dos natalenses pretendem ir às compras durante a Black Friday.

Em 2021, 51,17% diziam que iam às compras na Black Friday, enquanto que, em 2020, o número foi de 56,84%. A estimativa é que em Natal a Black Friday 2022 faça movimentar em torno de R$ 336 milhões em vendas.

Os itens mais procurados pelos consumidores natalenses serão eletrodomésticos (37,36%); eletrônicos (22,70%); roupas e acessórios (19,54%); celulares, smartphones e tablets (10,63%). Os móveis e decoração (9,48%) calçados (8,33%), entre outros itens como brinquedos, perfumes, cosméticos, material esportivo, livros, produtos de informática, alimentos e até viagem, também ficaram entre as categorias mais desejadas para as compras na Black Friday neste ano.

Quanto aos gastos que o natalense pretende desembolsar, 44,03% dos compradores esperam gastar mais de R$ 1.000; enquanto que 21,31% dos entrevistados almejam desembolsar valores que variam entre R$ 201 e R$ 500.

Já 17,90% esperam gastar entre R$ 501 e R$ 1.000; enquanto que 15,63% afirmaram ter intenção de desembolsar cifras de até R$ 200 nas compras. Os que disseram que ainda não sabem quanto vão gastar nas compras totalizaram 1,14%.

Com base nos dados da pesquisa, o ticket médio previsto do consumidor para as compras da Black Friday deste ano será de R$ 762,50. Número superior ao registrado em 2021, quando o valor médio calculado foi de R$ 541,50.

Em Natal, 36,65% dos consumidores devem buscar os produtos em promoções nos shoppings; 31,82% devem procurar os itens no comércio eletrônico; enquanto 20,17% dos entrevistados têm a intenção de comprar no comércio de rua.

Os dados também revelam que 55,21% dos compradores pretendem pagar utilizando o cartão de crédito. A intenção de pagar à vista no dinheiro ou pix somou 25,63% das indicações.

Cartão de débito aparece com 14,37% das menções. Em 2021, 61,44% pretendiam comprar no cartão de crédito; 22,88% almejavam adquirir os itens à vista; e 6,54% pretendem comprar no débito.

A pesquisa ocorreu entre os dias 24 de outubro e 04 de novembro de 2022. Em Mossoró, foram entrevistadas 501 pessoas, em Natal, 609 pessoas. Foi estabelecido estatisticamente um índice de confiança de 95% e um erro amostral de aproximadamente 4% para mais ou para menos.