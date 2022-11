Homem morre em confronto com a PM em Mossoró; outro é morto por criminosos em Baraúna

Os dois casos aconteceram na noite desta terça-feira (22). Na primeira ocorrência, no início da noite, Lucas Arlindo da Silva [FOTO A ESQUERDA], de 19 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares, após reagir a uma abordagem, na região do Planalto 13 de Maio. Um segundo suspeito que participou da ação, conseguiu fugir. A PM recuperou no local duas motocicletas com queixa de roubo; já em Baraúna, o mossoroense Gabriel da Rocha Araújo, de 20 anos, foi assassinado a tiros no quintal da casa da sogra, localizada no bairro Filadélfia. O rapaz havia acabado de chegar ao local quando foi surpreendido por dois criminosos. A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.