Especialista em finanças orienta sobre consumo durante a Black Friday

A Black Friday chegou e com ela descontos e ofertas de encher os olhos. Embora ela possa ser uma boa oportunidade para compras de produtos e serviços a preços atrativos, aproveitar a Black Friday exige cautela e cuidados.

É o que orienta o especialista em finanças e professor da área de Gestão e Negócios da Universidade Potiguar (UnP), Josivan Alves, que listou algumas dicas importantes para quem quer ir às compras.

Primeira dica: se não estiver precisando de algo, mesmo que esteja mais barato, não compre. “Quando compra algo que não está precisando, não é economia, é um gasto desnecessário. Isso é um princípio básico em finanças”.

Segunda dica: acompanhar os preços dos itens que mais consome durante o ano. “A partir da observação da variação dos preços, é possível planejar melhor e conseguir comprar até em volumes maiores aquele produto que mais utiliza. Assim, ganha em preço e em quantidade”.

Terceira dica: compare preços com lojas físicas e virtuais, mas atenção para o frete. “Muitas vezes os preços das lojas na internet são mais acessíveis, porém dependendo do valor do frete, ele pode perder essa vantagem e se tornar até mais caro”.

Quarta dica: avalie se a aquisição é realmente vantajosa e se você está preparado financeiramente para fazer a compra. “A tentação para comprar na Black Friday é grande e pode ser que você tenha um aperto financeiro por algo nem tão vantajoso assim. Às vezes, a diferença de preço é 50 reais ou 100 reais e no final você vai se endividar por algo que poderia ser melhor planejado”.

A quinta dica do professor Josivan Alves serve tanto para a Black Friday como para todo o resto do ano: atenção para as compras por impulso. “O nosso ímpeto de comprar é grande diante de tantas ofertas e promoções. Cuidado. Não deixe que uma semana de promoção comprometa seu financeiro do ano todo. O que era para ser economia pode se tornar um grande prejuízo”.