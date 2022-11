Brasil estreia na copa nesta quinta contra a Sérvia; também jogam hoje Portugal e Uruguai. O dia começou com o jogo de abertura do Grupo G, entre Suíça e Camarões, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub. Os rivais do Brasil na fase de grupos fizeram jogo morno, movimentado apenas pelo gol de Embolo, que definiu o placar de 1 a 0. O Uruguai encara a Coreia do Sul em jogo iniciado às 10h e Portugal enfrenta Gana às 13h, ambas as partidas pelo Grupo H. Já às 16h, em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira encara a Sérvia, no Estádio Lusail. A equipe que entrará em campo ainda é mistério, mas o técnico Tite dá indícios que optará por uma formação mais ofensiva.

Quatro partidas movimentam o quinto dia de Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24), com destaque para as estreias de Brasil, Uruguai e Portugal.

O dia começou com o jogo de abertura do Grupo G, entre Suíça e Camarões, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub. Os rivais do Brasil na fase de grupos fizeram jogo morno, movimentado apenas pelo gol de Embolo, que definiu o placar de 1 a 0.

Às 10h (horário de Brasília), o Uruguai encara a Coreia do Sul no Estádio Cidade da Educação, em partida válida pelo Grupo H.

Liderada em campo por Cristiano Ronaldo, que nesta semana deixou o Manchester United, Portugal e Gana medem forças às 13h no Estádio 974, no jogo restante do Grupo H.

Já às 16h, em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira encara a Sérvia, no Estádio Lusail. A equipe que entrará em campo ainda é mistério, mas o técnico Tite dá indícios que optará por uma formação mais ofensiva.

Até o momento, o único anúncio feito pelo treinador sobre o time do Brasil diz respeito ao zagueiro Thiago Silva, que foi anunciado como capitão da equipe.

A Sérvia, adversária desta quinta, é velha conhecida do Brasil. Na Copa do Mundo de 2018, a Seleção venceu os europeus por 2 a 0 também na fase de grupos da competição. Em coletiva de imprensa na segunda-feira (21), o zagueiro sérvio Nikola Milenkovic admitiu o favoritismo brasileiro.

“Eles [brasileiros] têm grandes jogadores em todas as posições, o perigo não é só o Neymar”, disse o zagueiro em entrevista coletiva. “Mas acreditamos que, com a nossa organização de jogo, nossa abordagem responsável e disciplinada, nossas ideias e a qualidade de cada um, podemos alcançar um resultado positivo”, acrescentou.

A última derrota do Brasil em estreia de Copas ocorreu em 1934, no mundial disputado na Itália. Na ocasião, a Seleção foi superada pela Espanha por 3 a 1. Já a maior goleada em jogo de estreia foi sobre o México, por 5 a 0, na Copa de 1954.

Com os jogos desta quinta, chega ao fim a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Nesta sexta-feira (25), tem início a segunda rodada, na qual voltam a campo as seleções dos grupos A e B. Os jogos do dia serão: País de Gales x Irã (7h), Catar x Senegal (10h), Holanda x Equador (13h) e Inglaterra x Estados Unidos (16h).