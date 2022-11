Os twittes do senador Prates que fizeram as ações da Petrobras dispararem

O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que é o principal cotado para assumir a presidência da Petrobras no Governo Lula, publicou uma declaração em vídeo e oito Twittes para restabelecer o real interesse do governo Lula com a companhia.

1 - O debate sobre as oscilações nos valores das ações da Petrobras está sendo conduzido de forma leviana, o que conduz a uma compreensão enviesada da realidade e que dá espaço a interpretações, muitas vezes, mentirosas.

2 - Não compete às petroleiras estipular uma política de preços, e isso é o que acontece na maior parte dos países. Interpretar essa fala como uma sinalização de tabelamento de preços da Petrobras é irresponsável.

3 - Aproveito para reiterar que não faz sentido pensar a Petrobras como uma vaca leiteira de dividendos. É preciso investir em transição energética e desenvolvimento tecnológico, além da própria reposição de reservas (não renováveis).





4 - É essencial pensar no futuro da empresa, dos seus trabalhadores, dos seus investidores, consumidores e fornecedores, e do Brasil.

5 - Mas é preciso mais honestidade intelectual de alguns analistas de mercado, para lembrar que a opção de não distribuir 100% dos dividendos é legítima, e que uma empresa de petróleo precisa se preocupar com a transição energética e com seu próprio futuro.

6 - É importante pautar o debate não apenas quanto aos ganhos imediatos, mas também quanto às possibilidades de progresso e de crescimento da rentabilidade de longo prazo de uma empresa como a Petrobras.

7 - A cobrança política é natural, e importante. Mas especialmente no caso das empresas com ações no mercado, a especulação baseada em desinformação é lamentável e pode sinalizar interesses escusos. Ganharíamos ao discutir políticas públicas e o futuro do país.

8 - Defendo, assim como foi a prática dos nossos governos, a distribuição de dividendos compatíveis com a prática do mercado e de suas congêneres, conciliados a investimentos estruturantes necessários para manter uma empresa como a Petrobras no longo prazo.

Após as publicações, que ficou claro os reais objetivos do Governo Lula com a Petrobras, as ações da companhia dispararam no mercado.