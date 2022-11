Jean destina R$ 8,5 milhões para compra de ônibus escolares para Mossoró e outros 38 municípios do RN. No total, o senador enviou R$ 8.557.820 em recursos através de emenda para a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC), que complementou o montante com a contrapartida de R$ 4.158.180 para a aquisição de 40 veículos. De acordo com Jean, a compra e disponibilização dos ônibus escolares é uma maneira de retomar o programa Caminho da Escola, que era desenvolvido nos governos do Partido dos Trabalhadores. Os veículos serão utilizados no transporte de estudantes entre cidades de todas as regiões potiguares.

Ainda segundo o Senador Jean, mais municípios do estado poderiam ter sido beneficiados com os ônibus, porém a demora na liberação dos recursos por parte do Governo Federal atrapalhou esse processo. Como o dinheiro demorou a chegar, o preço dos veículos subiu no mercado, reduzindo a quantidade comprada.

“De toda maneira, mesmo com o Governo Federal jogando contra o nosso estado, entregamos com muita satisfação esses ônibus, que vão chegar aos quatro cantos do Rio Grande do Norte”, destacou o Senador Jean.

Confira a lista de cidades beneficiadas com os ônibus escolares:

Água Nova

Apodi

Caiçara do Norte

Caraúbas

Carnaubais

Governador Dix-Sept Rosado

Ipueira

João Câmara

Lagoa D'anta

Afonso Bezerra

Assu

Japi

Macaíba

Baía Formosa

Janduís

São Miguel

Nova Cruz

Nísia Floresta

Ouro Branco

Passagem

Patu

Pau dos Ferros

Pedra Preta

José da Penha

São Gonçalo do Amarante

Poço Branco

Frutuoso Gomes

Rodolfo Fernandes

Santana do Matos

São Vicente

São Fernando

São João do Sabugi

Mossoró

São Miguel do Gostoso

Sítio Novo

Tenente Laurentino

Serra de São Bento

Upanema

Umarizal