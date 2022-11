Brasil enfrenta a Suíça com Éder Militão e Fred entre os titulares nesta segunda. A partida, que vale classificação para as oitavas de final da copa do mundo do Catar, começa logo mais, às 13h, no Estádio 974. Com Danilo e Neymar lesionados e fora da fase de grupos, o técnico Tite confirmou Militão e Fred, para substituírem os jogadores. Com isso, além dos dois, a Seleção Brasileira entra em campo com Alisson; Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison.

FOTO: REPRODUÇÃO