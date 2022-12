Grupo B: Holanda e Senegal garante vaga nas oitavas; Equador se despede Copa do Mundo do Catar. Agora, as duas seleções classificadas aguardam a definição do Grupo B, com jogos às 16h desta terça-feira (29), para saber quem enfrentam na próxima fase. Para chegar às oitavas de final em primeiro, a Holanda fez sete pontos, vencendo Senegal (2 a 0) e Catar (3 a 0), além de ter empatado com o Equador (1 a 1). Por sua vez, os senegaleses venceram o Catar (2 a 0), perderam para a Holanda (2 a 0) e bateram, no confronto direto com o Equador por 2 a 1, nesta terça, somando seis pontos. Com a derrota, o Equador, que dependia de um empate para garantir vaga, volta para casa.

A Holanda (venceu o Catar por 3 a 0) e o Senegal (derrotou o Equador por 2 a 1) estão classificadas para as oitavas de final. Agora, aguardam a definição do Grupo B, com jogos às 16h (de Brasília) desta terça-feira (29), para saber quem enfrentam na próxima fase.

Para chegar às oitavas de final em primeiro, a Holanda fez sete pontos, vencendo Senegal (2 a 0) e Catar (3 a 0), além de ter empatado com o Equador (1 a 1). Vai encarar o segundo colocado do Grupo B. Por sua vez, Senegal fez seis pontos e irá encarar o primeiro do Grupo B.

Os senegaleses venceram o Catar (2 a 0), perderam para a Holanda (2 a 0) e bateram, no confronto direto com o Equador por 2 a 1, nesta terça. Com a derrota, o Equador, que dependia de um empate para garantir vaga, volta para casa.

POSSÍVEIS ADVERSÁRIOS DE HOLANDA E SENEGAL

Antes da abertura da terceira rodada no grupo, com Irã x Estados Unidos e País de Gales x Inglaterra jogando às 16h, nesta terça-feira, todos os integrantes do grupo têm chances de classificação. Holanda e Senegal teriam Irã e Inglaterra, respectivamente, nas oitavas de final.

Inglaterra - 4 pontos

Irã - 3 pontos

Estados Unidos - 2 pontos

País de Gales - 1 ponto

No Grupo B, a Inglaterra joga por um empate com País de Gales para se classificar. Pode até garantir a vaga com uma derrota, mas desde que não leve uma goleada de mais de três gols e haja empate no outro jogo. Garante o primeiro lugar com uma vitória.

Se empatar, pode ficar em primeiro se não houver vitorioso na outra partida do grupo. Será o líder do grupo, em caso de derrota, somente com um empate no outro jogo e que não perca por até três gols de diferença. Gales garante vaga com uma vitória e um empate no outro jogo.

No encontro entre Estados Unidos e Irã, a conta dos norte-americanos é simples: precisam vencer para garantir a sobrevida na Copa. O empate classifica o Irã. Os iranianos serão primeiros em caso de vitória e tropeço da Inglaterra no outro jogo.

Os EUA serão primeiros caso vençam e a Inglaterra perca. Se os ingleses empatarem, ainda tem chance do primeiro lugar caso tirem a diferença no saldo de gols (hoje 4 contra 0).