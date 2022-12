Pelo grupo D, França e Austrália seguem para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Com um gol de Leckie, os Australianos derrotaram a Dinamarca por 1 a 0 nesta quarta-feira (30), no Al Janoub, e garantiram o segundo lugar no Grupo, com os mesmos seis pontos da França, líder pelo saldo de gols. Há 16 anos a Austrália não chegava às oitavas de final. Já a Tunísia, apesar de vencer os franceses por 1 a 0, não conseguiu a classificação, alcançando apenas o terceiro lugar, com três pontos, à frente da dinamarca, com apenas um ponto.

A Austrália está nas oitavas de final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. Com um gol de Leckie, os Socceroos derrotaram a Dinamarca por 1 a 0 nesta quarta-feira (30), no Al Janoub, e garantiram o segundo lugar no Grupo D, com os mesmos seis pontos da França, líder pelo saldo de gols.

Os dinamarqueses, considerados antes do Mundial favoritos a uma das vagas, terminam com um amargo último lugar, com apenas um ponto, atrás da Tunísia, com quatro.

Em jogo simultâneo, com uma enorme zebra, a Tunísia venceu por 1 a 0 a França e surpreendeu muita gente O resultado, no entanto, não foi o suficiente para que os africanos se classificassem para as oitavas de final.

A derrota da Dinamarca para a Austrália impediu o sonho tunisiano, que nunca passou de fase na Copa do Mundo. Mas os três pontos foram justos se levarmos em conta a vontade que a equipe mostrou desde o início de jogo.

A França, já classificada, não mostrou muito interesse na partida e começou a jogar só depois de estar atrás no placar. No fim, pressionou bastante os tunisianos, mas não conseguiu empatar.