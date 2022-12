Argentina e Polônia se classificam; México e Arábia Saudita se despedem da copa. Nesta quarta-feira (30), a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0, garantindo classificação às oitavas de final como primeira colocada do Grupo C. Já o México venceu a Arábia Saudita, por 2 a 1, mas foi eliminado da Copa do Mundo do Catar pelo saldo de gols. Poloneses e mexicanos terminaram a fase de grupos com quatro pontos cada, e o desempate foi no saldo de gols. A Polônia terminou com saldo zero, enquanto o México ficou com menos um.

Com grande atuação, a seleção Argentina, comandada por Lionel Messi, controlou totalmente a Polônia nesta quarta-feira (30), vencendo por 2 a 0 e garantindo classificação às oitavas de final como primeira colocada do Grupo C.

O resultado também garantiu vaga aos poloneses, que superaram o México no saldo de gols. Mac Allister e Julián Álvarez, ambos no segundo tempo, fizeram os gols da vitória alviceleste. Messi sofreu e perdeu um pênalti.

Já o México venceu a Arábia Saudita, por 2 a 1, mas foi eliminado da Copa do Mundo do Catar pelo saldo de gols.

Poloneses e mexicanos terminaram a fase de grupos com quatro pontos cada, e o desempate foi no saldo de gols. A Polônia terminou com saldo zero, enquanto o México ficou com menos um. E não foi por falta de chances.

Após abrir 2 a 0 com seis minutos do segundo tempo – gols de Henry Martín e Luis Chávez – a seleção mexicana se lançou ao ataque e criou inúmeras oportunidades, mas parou no goleiro Al-Owais.

Após tanto tentar, a equipe de Tata Martino levou o contra-ataque e Salem Al-Dawsari fez o gol que deu fim ao sonho mexicano.