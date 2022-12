Marrocos vence o Canadá e se classifica junto a Croácia, que garantiu o empate e eliminou a Bélgica. Nesta quinta-feira (1º), a seleção africana venceu por 2 a 1 com gols de Ziyech e En-Nesyri. Essa é a primeira vez que o Marrocos avança para a segunda fase desde 1986. Já do lado da Bélgica, só a vitória importava. Nos últimos 15 minutos, até chegou perto do gol. A Croácia, porém, depois de dominar o primeiro tempo, conseguiu segurar o empate na reta final e garantiu a classificação para as oitavas de final.

Com um feito histórico, o Marrocos venceu o Canadá e se classificou no primeiro lugar do grupo F para a fase mata-mata da Copa do Mundo do Catar.

Nesta quinta-feira (1º), a seleção africana venceu por 2 a 1 com gols de Ziyech e En-Nesyri. Essa é a primeira vez que o Marrocos avança para a segunda fase desde 1986.

Já do lado da Bélgica, só a vitória importava. Nos últimos 15 minutos, até chegou perto do gol. A Croácia, porém, depois de dominar o primeiro tempo, conseguiu segurar o empate na reta final e garantiu a classificação para as oitavas de final.

SITUAÇÃO DO GRUPO

Com o empate, a Croácia termina com cinco pontos, em segundo lugar no grupo F. A Bélgica, por outro lado, se despede na terceira posição, com quatro pontos.

O Marrocos foi o primeiro, com sete, e o Canadá, o último, sem ponto e com três derrotas. Croatas e marroquinos, agora, aguardam a última rodada do Grupo E para conhecer seus rivais nas oitavas de final.