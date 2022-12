Japão e Espanha seguem na Copa do Mundo; eliminadas, Alemanha e Costa Rica se despedem do Catar. Os japoneses venceram a Espanha, de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira (1º), e asseguraram vaga nas oitavas de final, como primeiros do Grupo E. Já a Alemanha, venceu a Costa Rica por 4 a 2, mas foi eliminada na fase de grupos, assim como a Costa Rica. Em segundo no grupo, segue a Espanha, graças ao saldo de gols. Agora, o Japão vai enfrentar a Croácia e a Espanha pega o Marrocos.

Um misto de tensão, emoção, celebração japonesa e alívio festivo dos espanhol. Esse foi o dramático roteiro das classificações de Japão e Espanha, que se enfrentaram nesta quinta-feira (1º), na Copa do Mundo do Catar.

Os japoneses venceram, de virada, por 2 a 1, e asseguraram vaga nas oitavas de final, como primeiros do Grupo E. A Espanha avançou graças ao saldo de gols, superando a Alemanha. Agora, o Japão vai enfrentar a Croácia. A Espanha pega Marrocos.

Já na disputa entre Alemanha e Costa Rica, foram duas viradas de placar. Momentos dramáticos no Al Bayt. Por alguns minutos, duas seleções campeãs do Mundial tombariam na primeira fase da Copa.

A marca negativa, contudo, terminou exclusiva aos alemães. A Alemanha venceu a Costa Rica por 4 a 2, mas está eliminada na fase de grupos - pela segunda vez seguida - por conta do saldo de gols em relação à Espanha.

COMO FICOU O GRUPO E

Com o triunfo, o Japão terminou a fase de classificação em primeiro lugar, com seis pontos, conquistados nas surpreendentes vitórias sobre Alemanha e Espanha.

A Espanha encerra em segundo, com quatro pontos e saldo de seis gols, saindo do caminho do Brasil. A Alemanha, eliminada, fica em terceiro, com quatro pontos e zero de saldo. A Costa Rica termina em último, com três pontos.