PF e SEAP deflagram operação e cumprem mandados de prisão em presídios do RN. Estão sendo cumpridos simultaneamente, em 18 unidades prisionais do Rio Grande do Norte, 248 mandados de prisão constantes no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), cujo sistema é administrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O objetivo da “Operação Fechamento” é evitar que indivíduos que já se encontram presos, venham a ganhar eventual liberdade, embora sejam acusados de terem cometido outros tipos de crimes.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF