Cabo de ventilador pega fogo e quase causa tragédia em Porto do Mangue-RN

Primeiro andar da casa da professora Karina Monteiro ficou totalmente destruído, em incêndio que começou no cabo de força de um ventilador, no início da tarde desta sexta-feira, 2. O filho dela, Kaeme Monteiro teve que se retirado as pressas pelos vizinhos, que se uniram num grande movimento usando baldes e até um carro pipa para conter as chamas e evitar o pior