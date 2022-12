Ataque a tiros em via pública deixa menina de 12 anos baleada na cidade de Grossos-RN

Alvo dos atiradores seria o preso de justiça Jhon Lennon, que dirigia um Celta. Este é o segundo atentado que ele sofre. Desta vez, num ataque parecido com o que ocorreu em Mossoró, que deixou quatro crianças feridas. Lennon conseguiu escapar dos tiros correndo, mas a menina, que estava no banco traseiro, terminou sendo atingida nas costas e nas pernas. A vítima está no HRTM e a Policia Militar trabalha junto com a Polícia Civil para esclarecer os fatos.

Os ataques a tiros registrados nas últimas semanas em Mossoró, deixando inclusive crianças feridas, também são registrados nas cidades vizinhas como Baraúna, Grossos, Tibau, Serra do Mel, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, entre outras cidades.

No final da tarde deste sábado, 3, aconteceu na cidade de Grossos. Um grupo de bandidos foi matar o preso de justiça Jhon Lennon, que estava trafegando pela num Celta, e terminaram baleando uma menina de 12 anos que estava numa calçada próxima.

A menina foi socorrida para o Hospital de Grossos e depois transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, onde se encontra internada. O sargento Laudeilson Neves do Carmo, disse que a guarnição chegou rápido ao local, mas alvo e atiradores já haviam fugido.

O caso já foi levado ao conhecimento da Polícia Civil de Areia Branca, a quem compete investigar ocorrências desta natureza em parceria com a Polícia Militar local. O sargento Neves e sua equipe devem repassar relatório com a dinâmica do ocorrido para os investigadores.

Assim como as ocorrências registradas em Mossoró, em Grossos os atiradores chegaram rapidamente, e foram logo atirando, sendo o fator surpresa a razão para não serem presos em flagrante. Foram mais de 20 tiros em via pública, que acertaram a traseira e a lateral do Celta, assim como a vítima que estava na calçada próxima.

Jhon Lennon, que dirigia o veículo, conseguiu correr, mas a menina, que estava numa calçada próxima, terminou sendo baleada nas costas e nas pernas. Este é o segundo ataque a tiros sofrido por Jhon Lennon, que deve comparecer na Polícia Civil para explicar porque estão tentando mata-lo.