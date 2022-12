CMA vai votar Incentivo para geração de energia em aterros sanitários

A votação na comissão está prevista para esta quarta-feira (7). A matéria prevê o estímulo à produção de biogás, biometano e energia elétrica a partir do aproveitamento do lixo de aterros. O texto também permite que empresas dedicadas a gerar energia a partir do aproveitamento dos resíduos sólidos em aterros sanitários recebam incentivos fiscais, financeiros ou creditícios da União, de estados ou municípios. O senador Jean Paul Prates (PT-RN) emitirá relatório sobre o projeto. A decisão da CMA é terminativa: em caso de aprovação na comissão, e se não houver recurso para votação em Plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.