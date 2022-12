As formas de pagamento mais populares na casa de aposta brasil

Os cartões de crédito Visa e Mastercard são aceitos no mundo inteiro, permitindo aos usuários pagar com cartão, telefone ou mesmo assistir. Entretanto, no setor iGaming, eles não são uma solução de tamanho único. Os operadores de cassinos on-line e as casas de apostas que pensam que apenas cartões de débito e de crédito são suficientes estão errados. As exigências dos usuários de hoje são muito mais amplas. Casa de aposta brasil oferece e-wallets, cartões pré-pagos, transferências bancárias e até mesmo moeda criptográfica!

As principais formas de pagamento na casa de aposta brasil

O jogo é freqüentemente referido como uma indústria de alto risco. Os cassinos on-line são proibidos em muitos países. Como isso é implementado na prática? Os emissores de cartões de crédito utilizam códigos de categoria de comerciante de quatro dígitos (MCC) para identificar o negócio do comerciante. O MCC para operadores privados de jogos de azar é 7995. Se um titular de cartão de crédito em uma região onde o jogo é proibido tentar acessar uma plataforma de jogo, o fornecedor do cartão de crédito reconhecerá o código 7995 e bloqueará o pagamento.

Além das jurisdições onde o jogo é proibido, os jogadores podem ser impedidos por regulamentações rígidas, por um sistema financeiro defeituoso ou simplesmente pela falta de uma conta bancária oficial. Felizmente, uma série de outros serviços estão disponíveis para os jogadores:

● transferências bancárias;

● transferências instantâneas;

● portas de pagamento;

● carteiras eletrônicas;

● moedas criptográficas.

Para otimizar o processamento de pagamentos, os operadores de cassinos on-line e apostas esportivas devem se familiarizar com as preferências dos mercados e públicos-alvo.

Formas de pagamento no Brasil

Visa e Mastercard são os métodos de pagamento mais comuns no Brasil, mas são oferecidas alternativas locais em diferentes regiões. Na Alemanha, os regulamentos governamentais proíbem o uso de cartões de crédito para apostas e jogos on-line. Para contornar a proibição, os jogadores alemães utilizam produtos da Sofort, o principal fornecedor de sistemas de pagamento no mercado alemão. A Sofort oferece transações seguras com um número mínimo de passos. Também é popular na Áustria, Bélgica e Holanda. No Brasil, o Boleto Bancario é popular. O serviço de pagamento on-line garante a segurança dos fundos nas contas, ocultando os detalhes do usuário do comerciante. Outros métodos populares no país incluem pagamentos com cartão, PayPal, banco online e transferências bancárias.

Quase 100% das 67 milhões de pessoas do Reino Unido usam a Internet. É um dos maiores mercados de comércio eletrônico da Europa. E com um incrível amor por apostas no futebol e em outros esportes, o país também se tornou um enorme mercado de apostas. De acordo com o relatório 2021 do UKGC, a participação em jogos de azar online no país aumentou para quase 18%. Devido às regulamentações criadas para combater o jogo, o país proibiu o uso de cartões de crédito para pagar por jogos em abril de 2020. Os jogadores do Reino Unido normalmente utilizam seus cartões de débito, serviços como PayPal ou Open Banking, uma tecnologia em rápida evolução que utiliza APIs e software de código aberto para aumentar a segurança e a transparência.

A moeda criptográfica como uma vantagem competitiva

A revolução da cadeia de bloqueios continua. Atraídos pelo anonimato e pela descentralização, os jogadores querem cada vez mais pagar em moeda criptográfica e alguns cassinos online só aceitam pagamentos em moeda criptográfica. Cada vez mais os jogadores querem pagar em moedas como bitcoins e litecoins. Os cassinos online e as lojas de apostas consideram tanto as regulamentações locais quanto os recursos disponíveis para os jogadores ao entrar em um novo mercado. Se sua plataforma não suporta os métodos preferidos de depósito e saque dos jogadores, nada os impede de escolher outro site que atenda às suas necessidades.