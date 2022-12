Prefeitura de Mossoró amplia canal de atendimento do trânsito municipal

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) ampliou os canais de atendimento emergencial do trânsito. Além do número 156, a população pode acionar os agentes pelo 3315-5005. A linha conecta o solicitante diretamente ao Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS).



A central de atendimento do trânsito funciona 24h por dia, durante toda a semana, inclusive em feriados. Através dos contatos é possível solicitar a presença do agente de trânsito em casos de acidentes sem vítimas ou para coibir irregularidades no trânsito. Além disso, a população pode acionar as equipes de manutenção para corrigir problemas na rede semafórica.



“A comunicação com a população é primordial para um trânsito eficiente. Temos esse número adicional para facilitar essa comunicação com a nossa central, com objetivo de agilizar o atendimento. Notou o semáforo inoperante, entre em contato com a central. Está precisando da presença do agente de trânsito, pode ligar que nossos servidores prontamente irão atender seu chamado”, destacou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.



“É de fundamental importância recebermos qualquer tipo de informativo da população, e quando ela precisar de um serviço é fundamental um campo de comunicação. Para isso, ampliamos as linhas de atendimento e hoje temos um número a mais. É um canal exclusivo do trânsito, portanto, entrou em contato o agente estará prontamente preparado para realizar o atendimento”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.