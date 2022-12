Pesquisa feita pela Betway aponta o RN como um dos destinos mais populares no Ano Novo

A equipe do blog Betway Insider reuniu algumas das cidades mais populares para se passar o Ano Novo, e fez uma comparação de custos. Natal chamou a atenção por alguns motivos, mas o principal foi pelo preço de uma viagem durante a última semana de 2022. Uma pessoa pagaria até R$ 6,6 mil para passar cinco dias na capital potiguar, entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro. Ou seja, na alta temporada do Nordeste. Esse valor pode ser considerado baixo, sobretudo se compararmos com outros destinos na região.

O Rio Grande do Norte é uma referência no turismo, sendo inclusive usado como modelo para outros estados do país. Um dos motivos disso é a variedade de eventos que acontecem por aqui, além do investimento em divulgação e publicidade. A capital Natal é o destino de muitas pessoas, principalmente no Ano Novo. Um levantamento recente mostrou que a cidade está entre as mais buscadas pelas pessoas, seja pelas boas opções disponíveis no Réveillon, ou então pelo excelente custo-benefício.

Por exemplo, uma viagem no mesmo período para Fernando de Noronha sai por quase R$ 10 mil, valor próximo se optar por Jericoacoara. Isso mostra que Natal não é um destino popular apenas pelos eventos que acontecem no Ano Novo, ou pela variedade de praias e locais paradisíacas, mas também pelo preço. Aproveitar isso é uma boa opção para quem nunca conheceu a região, e não sabe tudo que o Rio Grande do Norte tem para oferecer.

Um dos aspectos que faz o preço dessas viagens serem maiores é o trajeto aéreo. Afinal, as passagens de avião estão ficando cada vez mais caras. O brasileiro precisa reservar, no mínimo, R$ 2,5 mil para conseguir se deslocar de São Paulo, por exemplo, para alguma cidade no Nordeste. Isso fica mais caro que algumas tarifas para a Europa, mesmo que a distância seja muito menor. O motivo é a alta demanda que acontece no final do ano, quando os brasileiros buscam o Réveillon nordestino.

Preços definem destino

Além de reunir alguns dados dos destinos, inclusive de Natal, a Betway, site de roleta virtual, entrevistou alguns especialistas para entender melhor as viagens de final de ano. José Graco, empresário de uma agência de turismo, comentou sobre a escolha de alguns turistas. “Já faz alguns anos que as tarifas aéreas determinam, de certa forma, o destino escolhido pelos viajantes que desejam viajar em dezembro e passar a virada de ano longe de casa. Apesar da alta temporada, Fortaleza e Salvador estão entre tarifas atrativas.”

Ele cita Fortaleza e Salvador, mas outras cidades também entram na lista. Maceió e Natal, por exemplo, estão entre os destinos mais em conta. A comparação com a Europa é interessante, e pode fazer com que uma pessoa troque o Ano Novo no Nordeste por uma experiência fora do país. Graco explica que isso também vai do perfil das pessoas, inclusive com o interesse.

“Em contrapartida, o viajante que deseja passar o Réveillon no exterior são turistas com familiares em algum destino na Europa, casais e amigos que possuem este sonho de viagem e buscam conhecer o frio europeu, característico do período, ou turistas que prezam por um turismo de luxo”, explica o empresário da área de turismo. Isso mostra que definir um destino no final do ano é algo complexo, e existem muitas variáveis.

RN em alta

O destaque de Natal é também pela boa campanha feita no estado. Por aqui, o turismo cresceu mais de 10% nos últimos meses, segundo números da prefeitura, e a projeção é de resultados cada vez melhores. Isso faz com que o Rio Grande do Norte seja uma referência para o Brasil. O setor é o foco de algumas regiões, mas o modelo com melhores resultados é o potiguar.

Isso faz com que Natal, e outras cidades, fiquem entre os destinos mais procurados para passar as férias. Fortaleza, Salvador, Fernando de Noronha e outros lugares agora dividem espaço também com a capital do RN. Uma boa notícia até mesmo para a economia da região, que fica mais dinâmica e aumenta a receita com os turistas que vão até lá.