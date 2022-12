Petrobras reduz preço da gasolina, diesel e gás de cozinha para as distribuidoras. Para os combustíveis a redução passou a valer a partir desta quarta-feira (7), sendo de R$ 0,40 por litro de diesel e R$ 0,20 por litro de gasolina. Já para o GLP a redução será aplicada a partir desta quinta (8), sendo R$ 0,35 por kg, refletindo redução média de R$ 4,55 por 13 kg. Segundo a Petrobras, “essas reduções acompanham a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

FOTO: REPRODUÇÃO