Castillo é levado para base policial após ser destituído por tentar dissolver o Parlamento peruano

O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, foi transportado de helicóptero até a base da Diretoria de Operações Especiais da polícia, no distrito de Ate, em Lima, onde deve permanecer por até 15 dias, sob investigação. Pedro Castillo foi preso após ser destituído do cargo pelo Congresso do país. A decisão, votada nesta quarta, ocorreu depois que o líder peruano anunciou dissolver o Parlamento.