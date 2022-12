Loteria de Buenos Aires se diz presente no II Congresso de Políticas contra a Violência de Gênero

Com recorde de público, onde também foi destaque em todos os momentos a presença da La Lottery, assim como de outras organizações sociais e grupos feministas. Juntos, o Estado e as instituições atuais, como a Loteria, devem implementar políticas públicas em todos os níveis para reduzir esse fenômeno social. “Precisamos de territorialidade para a implementação dessas políticas e para que a transformação da vida das mulheres portenhas seja uma realidade”, destacou Díaz durante uma das primeiras palestras.

Para lutar contra a violência de gênero na Argentina, existem muitas instituições públicas e privadas neste país que nos últimos dias se uniram em atividades que envolvem esse fato.

Atualmente, a Loteria da Província de Buenos Aires participou de uma delas no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher em um Congresso que deixou grandes resultados positivos na questão dos direitos das mulheres.

Para comemorar esta importante data, na quinta-feira 24 e sexta-feira 25 de novembro, foi realizado na Argentina o II Congresso Provincial de políticas públicas contra a violência de gênero, onde participaram sites de loterias disponíveis para todos neste país com o objetivo de agregar apoio a esta causa.

A Loteria se une à defesa das mulheres

Este evento de tamanha importância no país, foi organizado pelo Ministério da Mulher da Província de Buenos Aires, que salvaguarda as políticas de gênero e diversidade sexual, também com o apoio de Nora Amigo, que integra a equipe interdisciplinar de La Lottery .

A atividade foi realizada no Teatro Auditório de Mar del Plata, onde o momento também foi propício para um encontro entre a Ministra da Mulher, Políticas de Gênero e Diversidade Sexual da província de Buenos Aires, Estela Díaz, juntamente com outras mulheres de alto como a Ministra da Mulher, Gênero e Diversidade da Nação, Ayelen Mazzina e a Subsecretária de Políticas contra a Violência de Gênero, Flavia Delmas, além de Nora Amigo, de La Lottery.

Nesta atividade, considerou-se o papel fundamental do Estado, bem como de instituições públicas e privadas como a Loteria, no combate à violência de gênero. Ele enfatizou que "para que as lacunas de violência e desigualdade sejam cada vez menores, é preciso intervir".

Recorde de atendimento

Sem dúvida, no teatro Auditório, o Cassino Central de Mar del Plata presenciou um encontro histórico onde se reuniram mulheres empoderadas do país que buscam a defesa e proteção de seus direitos, bem como a divulgação e cumprimento dos mesmos para que ninguém os estuprou.

Este espaço foi propício para a realização de pelo menos 10 mesas temáticas, onde foram apresentadas 200 apresentações e trabalhos realizados sobre a abordagem da violência e suas implicações no desenvolvimento de políticas públicas.

