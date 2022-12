Com Neymar recuperado, única dúvida de Tite é na lateral esquerda

O lateral esquerdo Alex Sandro se machucou e não conseguiu se recuperar a tempo para enfrentar a Croácia, em jogo valendo pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022m que terá início ao meio dia desta sexta-feira, no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar

A Seleção Brasileira fez seu penúltimo treinamento nesta quarta-feira antes da partida com a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.

Após classificação com goleada sobre a Coreia do Sul, por 4 a 1, o time brasileiro se prepara para o duelo da próxima sexta-feira, às 12 horas (horário de Brasília), no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar.

Considerado o principal jogador da seleção Brasileira, Neymar também se machucou no primeiro jogo. Fez tratamento e se recuperou, já tentou participado do jogo contra a Coreia do Sul e até feito gol (penalti). Apesar do desfalque do lateral esquerdo, a seleção brasileira chega as quartas de final com força total.

O lateral esquerdo Alex Sandro deu mais um passo no trabalho de recuperação para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Entretanto, o técnico Tite adiantou a imprensa de que o lateral direito Danilo, que já está totalmente recuperado, deve substituí-lo na esquerda e possivelmente o veterano Daniel Alves fazendo a lateral direita. A outra opção do treinador é improvisar com Eder Militão.

Alex Sandro sofreu uma lesão muscular no quadril esquerdo no confronto com a Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos, o atleta desfalcou o time brasileiro nos dois jogos seguintes e ainda não tem a confirmação de que estará à disposição para o próximo desafio da Seleção Brasileira.

Classificado para as quartas de final do Mundial, o Brasil volta a campo na sexta-feira, dia 9, contra a Croácia, do craque Modric. A partida está marcada para as 12 horas (horário de Brasilia), no estádio Cidade da Educação, em Doha.

No jogo contra a Coreia do Sul, vitória por 4 a 1, o titular da lateral esquerda foi Danilo. O jogador também se lesionou na primeira partida, vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, e retornou nas oitavas de final. O único lesionado para o jogo de abertura das quartas de final é Alex Sandro.

Para o duelo das quartas de final, o técnico Tite faz a última atividade nesta quinta-feira (8), no Grand Hamad Stadium. O treinador também participará de entrevista coletiva no dia, antes do treinamento, no Centro de Mídia em Doha.



Possível equipe para enfrentar a Croácia: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e (Daniel Alves ou Éder Militão); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar, Vini Jr e Richarlison.

O Brasil

A seleção comanda por Tite venceu o primeiro jogo da fase de classificação da Copa do Qatar contra a Sérvia por 2 x 0, no dia 24 de novembro. O segundo compromisso da seleção brasileira foi contra a Suiça, no dia 28. Venceu por 1 x 0. O terceiro compromisso foi contra Camarões, no dia 2 de dezembro. Entrou com o time reserva e perdeu com um gol no final. Voltou a campo pelas oitavas de final no dia 5 de dezembro, enfrentando a Coreia do Sul e vencendo por 4 x 1.





A Croácia

A Croácia fez sua estréia na Copa do Mundo do Qatar empatando em 0 x 0 com o Marrocos, que mais tarde, com jogadores bem possicionados, eliminaram a forte seleção espanhola. Após esta derrota, o técnico da Espanha pediu demissão. Os croatas enfrentaram, em seguida, a seleção do Canadá, a qual venceu por 4 x 1. Já contra a Belgica, voltou a empatar em 0 x 0. Já nas oitavas de final, enfrentou o Japão, terminando a partida em 1 x 1. Nos penaltis, levou a melhor, chegando as quartas de final para encarar a seleção Brasileira.