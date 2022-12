Paraibano é executado na casa da namorada em Caraúbas-RN

Manoel Mourato, de 44 anos, residente no Sitio Conceição, em Catolé do Rocha, havia chegado na sexta-feira, dia 9, e terminou sendo morto durante a madrugada deste sábado, dentro da casa da namorada, no conjunto Aroldo Maia, em Caraúbas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O agricultor Manoel Mourato, de 44 anos, residente na localidade de Conceição, do município de Catolé do Rocha, na Paraíba-PB, veio nesta sexta-feira, 09, visitar a namorada no Conjunto Aroldo Maia, em Caraúbas-RN, e terminou executado durante a madrugada deste sábado, 10.

O blog Icem Caraúbas informa que a vítima Mourato dormia num dos quartos, quando dois homens invadiram a casa pela porta dos fundos e o executaram. O corpo foi removido para exames de identificação oficial na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró-RN.

A Polícia Militar foi acionada ao local, mas quando chegou lá já não encontrou os criminosos. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Caraúbas, com apoio da Policia Militar e também do relatório pericial do ITEP/Mossoró.