Motociclista morre após ser atingido por um carro, próximo ao viaduto do Santa Delmira. O caso ocorreu por volta das 22h deste domingo (12), em Mossoró. A vítima foi identificada como Josenildo Batista Ferreira, de 31 anos. Ele trafegava em uma motocicleta, quando foi atingido na parte traseira, por um carro tipo Corolla, que seguia no mesmo sentido. De acordo com informações da PRF, Josenildo estava atuando como uma espécie de reboque. Ele empurrava um outro carro, que estaria sem combustível, com os pés. Este carro também foi atingido pelo Corolla.

FOTO: REPRODUÇÃO/O CÂMERA