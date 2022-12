Crime de latrocínio é registrado em Mulunguzinho, zona rural de Mossoró

O crime aconteceu por volta das 19h30 desta quarta-feira (14). Lindomar Pereira Basílio, de 31 anos, foi morto por assaltantes, enquanto tentava defender o pai, Antônio Lúcio Basílio Nogueira, de 58 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos chegaram à residência dos dois a pé e invadiram o local procurando dinheiro e armas. Como não encontraram, passaram a espancar Antônio Lúcio. Ao ver o pai sendo agredido, Lindomar interviu e acabou sendo assassinado com vários disparos de arma de fogo. Além de coronhadas, Antônio também foi atingido com um tiro na perna. O grupo fugiu em seguida, levando o carro da família.