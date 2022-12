Homem encontrado morto na Estrada do Óleo é identificado pelo Itep. Trata-se de Udemberg Pereira de Souza, de 38 anos. O corpo dele foi encontrado por volta das 16h50 desta quarta-feira (14), em uma região de mata no bairro Santo Antônio. A vítima foi alvejada com mais diversos disparos de arma de fogo. De acordo com informações da Polícia, Udemberg já tinha passagem pelo sistema prisional. A motivação do crime, bem como a autoria, serão investigados pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.