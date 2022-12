Natal sem fome: estudantes da Ufersa promovem passeio ciclístico para arrecadar alimentos . O I Passeio Ciclístico da Campanha Natal sem Fome, iniciativa da equipe Cactus Baja da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, acontecerá neste domingo (18), com concentração às 7h, no Teatro Dix Huit Rosado. As inscrições podem ser realizadas até esta sexta (16), através do endereço eletrônico: https://www.even3.com.br/passeio-ciclistico-solidario-303358. As credenciais dos inscritos serão entregues no sábado (17), das 8h às 17h, no Campus Leste da UFERSA Mossoró. Na ocasião é preciso realizar a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

Ciclistas de Mossoró e região estão sendo convidados a participar no próximo domingo (18), do I Passeio Ciclístico da Campanha Natal sem Fome. A Iniciativa é da equipe Cactus Baja da Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

A concentração será no Teatro Dix Huit Rosado, no Centro de Mossoró, com saída às 7h, com destino ao Parque Municipal onde haverá um café da manhã coletivo e muita recreação.

As inscrições podem ser realizadas até esta sexta (16), através do endereço eletrônico: https://www.even3.com.br/passeio-ciclistico-solidario-303358. As credenciais dos inscritos serão entregues no sábado (17), no horário das 8h às 17h, no Campus Leste da UFERSA Mossoró. Na ocasião é preciso realizar a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

NATAL SEM FOME

Criada em 2011, o Natal Sem Fome é uma campanha de arrecadação de alimentos nos campi da UFERSA para serem doados a instituições sem fins lucrativos na semana do Natal. Qualquer pessoa pode doar, não sendo destinada apenas para quem vai participar do passeio ciclístico.

Nos últimos anos, as doações arrecadadas no Campus Central são direcionadas ao Lar da Criança Pobre. A reitora da UFERSA, que está à frente desta edição, revela a meta da campanha.

“O único objetivo da campanha é que na noite de Natal essas pessoas que não têm nada para comer possam ter ali a sua alimentação garantida”, diz Ludmilla Oliveira.

As doações serão recebidas entre o período de 18 de novembro a 21 de dezembro. “Como o objetivo da campanha é a noite de Natal de 24 para 25, precisamos entregar dentro dessa proximidade”, explica a reitora.

A ação também está ativa nos outros três campi da universidade: Pau dos Ferros, Angicos e Caraúbas. Os alimentos doados nessas localizações serão destinados às instituições de caridade nos municípios, seguindo a escolha dos diretores de cada unidade.

Pontos de coleta de alimentos serão distribuídos por todo o Campus Central. Como em outras edições, a campanha também disponibiliza em Mossoró a opção de busca de doações em domicílio. Para isso, os interessados podem ligar para a universidade e agendar o momento de coleta. O telefone de contato é (84) 3317-8200.