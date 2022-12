Final da Copa do Mundo 2022 ficará na história

A Copa do Mundo 2022 está tendo um grande sucesso em todo o planeta, apesar das polêmicas e de acontecer em um momento invulgar, no final do ano. E com estes dois finalistas, esta Copa jamais será esquecida, tornando-se com toda a certeza uma das mais memoráveis de todas.

O destino quis que as seleções da Argentina e da França fossem as duas finalistas no ano de 2022. Nesta situação, a final acabará sendo marcante de qualquer jeito, independentemente do vencedor. Por um lado temos a Argentina de Lionel Messi, que já é considerado um dos melhores de todos os tempos, mas que em caso de vitória poderá subir na hierarquia dos deuses… Talvez ao nível de Pelé e de Maradona.

O povo argentino e seus jogadores, cimentaram a sua fé à volta do jogador do PSG, acreditando em uma espécie de profecia de que Messi é verdadeiramente o herdeiro de Armando Maradona e que não poderia deixar o futebol sem vencer uma copa, depois de ter falhado esse objetivo na final de 2014, no Brasil.

Essa crença foi aumentando à medida que Messi foi fazendo grandes exibições neste Mundial, ao ponto de chegar na final com o estatuto de artilheiro da competição, com 5 gols e 2 passes para gol. Ele vem deixando sua marca nesta Copa como Maradona fez em 1986, no México. Se a Argentina derrotar a França, então a Copa do Catar ficará nas memórias como aquela que consagrou Lionel Messi, que terá um lugar no panteão dos maiores nomes do futebol mundial.

Por outro lado, temos a França que é a atual campeã mundial depois de ter ganho a última edição na Rússia, em 2018. Se neste Domingo 18 de dezembro os franceses vencerem os argentinos, então ficarão na história como um das três seleções que conseguiram esse feito consecutivamente! Seria mesmo a primeira nação do século 21 a conseguir o impossível.

A última seleção que realizou essa proeza, foi simplesmente o Brasil de Pelé, com as conquistas consecutivas de 1958 na Suécia e de 1962 no Chile. A Itália fez o mesmo antes, em 1934 e 1938. Se a França conseguir, Kylian Mbappé será o rosto da equipe de Didier Deschamps, já que tinha deixado a sua marca na edição russa com 4 gols, e agora está na briga pelo título de artilheiro do Mundial do Catar!





Com 5 gols, Mbappé só vai entrar no estádio de Lusail atrás de Messi por ter menos assistências. Se marcar e vencer, também poderá juntar à Copa e à Bota de Ouro, o título de Bola de Ouro da competição. Com duas conquistas consecutivas, e com a sua importância para a equipe francesa, Mbappé também terá tudo para ficar na história dos melhores de sempre, sendo ainda muito jovem. Tem apenas 23 anos!

