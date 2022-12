Operação Sorriso volta a ser realizada em Mossoró; cirurgias estão previstas para janeiro de 2023. A Operação Sorriso é uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, reunindo profissionais de diversas nacionalidades, para realização de cirurgias gratuitas de correção de lábio leporino e fenda palatina. A última edição da missão na cidade foi realizada em 2020. Nos últimos dois anos a iniciativa não aconteceu, por conta da pandemia da Covid-19. Todas as pessoas com fissura labiopalatina, de qualquer idade, podem participar da triagem, que acontecerá no dia 16 de janeiro. Já as cirurgias estão previstas para serem realizadas de 18 a 21 do mesmo mês.

Após dois anos sem ser realizada, devido a pandemia da Covid-19, a Operação Sorriso, uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, voltará a acontecer na cidade de Mossoró.

A ação reúne profissionais de diversas nacionalidades, para realização de cirurgias gratuitas de correção de lábio leporino e fenda palatina.

A 6ª edição no município está prevista para ser realizada no mês de janeiro de 2023. Todas as pessoas com fissura labiopalatina, de qualquer idade, podem participar da triagem.

Os pacientes devem entrar em contato com Ályda Mendes (84 98751-4776) ou com o Hospital Wilson Rosado (84 3318-9026). A triagem está prevista para o dia 16 de janeiro e será realizada no Centro Especializado em Reabilitação Benomia Maria Rebouças.

Os interessados devem comparecer ao local com documentos de identificação do paciente e do responsável, além de exames de sangue recentes (realizados até no máximo 3 meses antes), caso tenham.

As cirurgias estão previstas para acontecerem entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2023, no Hospital Wilson Rosado.

É importante lembrar que, embora as cirurgias sejam realizadas em Mossoró, poderá participar da Operação Sorriso paciente de qual município da região.