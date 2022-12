MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 16/12/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

MOSSORÓ

Em defesa do Mossoro Realiza, Secretário Kadson vai a Audiência Pública na Câmara e prefeito Allyson ao CDL diologar com empresários

Com pregão eletrônico, executivo de Mossoró economiza mais de R$ 175 milhões em licitações, em 2022

Veja onde estão disponíveis a D2 da Pfizer Baby e Coronavac infantil em Mossoró

Operação Sorriso volta a ser realizada em Mossoró; cirurgias estão previstas para janeiro de 2023

Lucas das malha é eleito vereador do ano de 2022

Agricultoras concluem curso de gastronomia com produção de sobremesas

Prefeitura de Mossoró fará prestação de contas de 2022 na próxima semana

BRASÍLIA

Câmara aprova em dois turnos PEC com uso de fundos que viabilizam o pagamento do piso da enfermagem em hospitais públicos e filantrópicos

Lula convida e Camilo Santana aceita assumir o Ministério da Educação

Com placar de 5 a 4 contra o orçamento secreto, STF adia resultado para segunda-feira (19), com os votos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes

De olho na decisão do Supremo, Artur Lira anuncia votação das regras do orçamento secreto para esta sexta e da PEC da transição para terça feira, dia (20)

PF está nas ruas procurando mais de 80 bolsonaristas radicais que tocaram o terror em Brasília no dia da diplomação de Lula

O que a Lei das Estatais não impede que Jean Paul Prates assuma a Petrobras

Estado

Segunda queda consecutiva: arrecadação de ICMS no RN registra baixa de 11,5% em novembro

Sesap atrasa pagamento e diretora de Home Care diz que a "situação insustentável"

Deputados aprovam LOA 2023 e a receita é de R$ 17,9 bi e de despesas de R$ 18,23 bi; déficit de R$ 234,8 milhões

Deputado Souza é inocentado de acusação de improbidade administrativa

POLÍCIA

Falsos médicos são presos em operação do MPRN de combate ao exercício ilegal da medicina

Violência dispara em Mossoró. Polícia registra um homicídio no bairro Paredões, outro no Alto da Pelonha e um ataque a tiros com dois feridos no Santo Antônio

Jovem pega arma do pai, que é policial da reserva, e mata namorada de 16 anos em Patu e foge

BELAS HISTÓRIAS

Natal sem fome: estudantes da Ufersa promovem passeio ciclístico para arrecadar alimentos