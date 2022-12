Transito é vida: Prefeitura de Mossoró reforça ações de educação para o trânsito na BR 110

Com a proposta de conscientizar a população e reduzir o número de acidentes no trânsito, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), deu continuidade nesta sexta-feira (16) às mobilizações em educação para o trânsito. A ação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem como objetivo reforçar à população a necessidade da cultura da gentileza, respeito e responsabilidade no trânsito.



As equipes pedagógicas da Sesdem estiveram mobilizadas na manhã desta sexta-feira, na BR-110, em frente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Os educadores destacaram a importância de seguir as leis de trânsito, como também a questão da paciência e gentileza ao próximo. As ações evidenciam a responsabilidade como fator primordial para a redução de acidentes.



“Estamos mobilizados, em conjunto com a PRF, promovendo essas ações em educação para o trânsito, em contato direto com o condutor, com material educativo, enfatizando a questão do respeito no trânsito. Nosso principal objetivo é a redução de acidentes. O papel do condutor, do pedestre, do ciclista, é extremamente importante para a harmonia do trânsito”, destacou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.



As mobilizações do Departamento de Educação da Sesdem foram intensificadas neste mês de dezembro por ser um período comemorativo. As blitze de caráter pedagógico, na promoção da segurança viária, são fortalecidas durante a campanha “Rodovida”, idealizada pela PRF. A proposta tem apoio da Prefeitura de Mossoró, que durante o período desenvolve as ações em parceria com a instituição.