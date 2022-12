Homem é preso por descumprir medida protetiva ao atirar contra a casa da ex, em Major Sales. Ivonildo Escossio do Nascimento foi preso nesta quinta-feira (15). Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38, possivelmente, utilizado para atirar em direção a casa da ex-companheira dele. De acordo com o Delegado Hércules Freitas, que cumpriu o mandado de prisão contra Ivonildo, o homem negou que tenha sido o autor dos disparos.

FOTO: REPRODUÇÃO