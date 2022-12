Como Obter Licença de Casino Online em Portugal 2023?

Diferente do que se está ainda verificando na indústria de cassino online no Brasil – proposta de regulamentação ainda em análise - a realidade é que o mercado de casinos portugueses legais está bastante mais avançado. Tal leva a que, mais do que nunca, seja necessária a obtenção de uma licença de casino em Portugal. Contudo, como abrir um casino em Portugal é realmente possível? Será que no mercado brasileiro se poderá esperar um fenômeno semelhante?





Source: https://www.flickr.com/groups/382401@N25/pool/

Essas são questões que, de seguida, iremos tentar responder. Sempre tendo em mente que toda a legislação de casino online e apostas esportivas em Portugal está ativo em 2015, a realidade é que já existem dezenas de casinos autorizados em Portugal e com suas respetivas licenças. Aliás, através do casino-portugal-pt.com saberá ao certo qual é o casino online Portugal legal que poderá ir de encontro com o que realmente está buscando. Ainda assim, esses são os fatores que cada casino em Portugal terá de respeitar. Sendo que só assim será possível apresentar caça-níqueis, roleta, jogos de mesa e até apostas em esportes virtuais.

Todos cassinos terão de obter Licença na Entidade SRIJ

De fato, esse é o elemento essencial para que um casino online Portugal possa aceitar depósitos e saque no casino. Assim, esses são os pontos que cada casino online legal terá de apresentar, para que a entidade reguladora SRIJ possa aprovar sua respetiva licença:

Casino online tem de ser escritórios em Portugal – esse é um elemento obrigatório. Até porque só assim o próprio cassino online poderá responder judicialmente e respeitar os direitos dos próprios jogadores portugueses.

Plataforma e aplicativo em português - atualmente, os casinos online licenciados em Portugal terão de apresentar todas suas páginas em português, bem como seus jogos. Somando a isso, seu suporte ao cliente também terá de ser realizado em português, com respostas rápidas e profissionais.

Garantia de saldo e de transparências nas transações - saiba que no casino online licenciado em Portugal é obrigatório que, antes de ser confirmado qualquer transação, você saiba ao certo o tempo de processamento, taxas ou comissões que serão pagas.

Diferentes Entidades presentes para lutar por seus direitos – caso sinta que foi vítima de injustiça em um cassino português, o próprio cassino terá de apresentar uma página com todos os contatos que poderá acessar, para ter seus direitos respeitados.

Como a regulamentação de Jogo de Casino online em Portugal vai evoluir?

Sabendo agora qual é o impacto que os cassinos online licenciados têm para a garantia de um jogo justo e transparente para os jogadores portugueses, é preciso notar como essa legislação poderá mudar. Na verdade, quando a regulamentação foi decretada em Diário da República - no passado ano de 2015 – o mercado iGaming ainda não tinha experenciado a demanda e o nível de crescimento que se têm verificado nesses últimos anos. Ou seja, muitos especialistas estão considerando que essa proposta registrada poderá sofrer alterações.

Em uma análise completa a essa mesma regulamentação e legislação dos jogos de cassino online em Portugal, todos com depósito mínimo, atente em como essa regulamentação poderá mudar em 2023:

Surgimento de criptomoedas nos cassinos online – em 2015, a verdade é que poucos seriam os que usavam criptomoedas para transacionar online. No entanto, atualmente, já existem cassinos de criptomoedas de sucesso presentes no mercado. Com o poder de tornarem as transações rápidas e de forma descentralizada (sem necessidade de divulgar seus dados bancários), naturalmente que essa poderá ser uma solução para tornar a experiência de jogo ainda mais rica.

Incluir jogos de cassino ao vivo – de novo, há 7 anos os jogos de cassino ao vivo online ainda estavam dando seus primeiros passos. Isso leva a que, de momento, os próprios cassinos online autorizados em Portugal não possam apresentar salas de jogo de cassino ao vivo. Tal deverá ser revisto na próxima regulamentação do jogo online em Portugal.

Possibilidade de apostas cruzadas - além das salas de poker ao vivo, a realidade é que os jogadores portugueses ainda têm poucas possibilidades para estarem jogando contra outros jogadores reais. No entanto, uma revisão para a inclusão de apostas esportivas cruzadas - também conhecido como trading de apostas esportivas online - poderá fazer todo o sentido para a regulamentação em 2023.

Mercado brasileiro de Cassino e Apostas online deverá ser regulamentado

Muitos foram os rumores que estavam apontando para o início da Copa do Mundo para que, pela primeira vez em sua história, o Brasil tinha encontrado e aprovado uma regulamentação para duas indústrias que valem bilhões de reais anualmente. No entanto, com os atrasos, não se sabe ao certo se existirão jogos de cassino online licenciados no Brasil já em 2023. Porém, e como já se trata de um dos mercados gigantes mundiais na indústria iGaming, será uma questão de tempo até que existe uma regulamentação do jogo de cassino online no Brasil. Com certeza que é de esperar que essa regulamentação acabe aprendendo muito com o que foi feito em mercados de jogos de cassino online, como dos portugueses.

Meta Description: Entenda como os casinos online autorizados em Portugal poderão ter sua licença renovada em 2023. Perceba como os jogadores portugueses de casino estão protegidos com jogo se guro.