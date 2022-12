Polícia Civil prende rapaz que atirou e matou a namorada em Patu

Polícia Civil prende rapaz que atirou e matou a namorada no município de Patu. Felipe Alves Tavares, de 19 anos, estava sendo procurado desde a noite da quinta-feira (15), quando atirou e matou Karla Kauany da Silva, de 16 anos, então namorada dele. De acordo com o delegado Paulo Cesário, Felipe se apresentou na delegacia nesta segunda-feira (19), acompanhado de um advogado. Ele usou o direito de ficar calado, não tendo explicado a motivação do crime. Ainda segundo o delegado, o inquérito sobre o caso deverá ser concluído nos próximos dez dias, resultando no indiciamento de Felipe pelo feminicídio da adolescente.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS