Serra do Mel realiza entrega de certificados do Proerd e renova compromisso com o programa para 2023

A Secretaria Municipal de Educação de Serra do Mel realizou, nesta quarta-feira (21), solenidade de entrega dos certificados do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD).

Na oportunidade, o sargento F. Silva, coordenador do Proerd, falou sobre a importância do programa que tem ajudado as crianças a fazer escolhas sábias e a se livrarem de situações ruins e complicadas que possam surgir.

Também na oportunidade, a prefeitura firmou compromisso de renovar o programa em 2023, por entender a importância que o Proerd alcança para as crianças e para a comunidade.

“Esse trabalho é muito importante, até porque, as escolas e comunidades sofrem muito com o problema das drogas. Então esse curso serve para passarmos as nossas experiências e vivências a essas crianças”, ressaltou o coordenador do Proerd.

Para o secretário da Casa Civil, André Azevedo, que representou o prefeito Josivan Bibiano (PL), o programa é muito importante para as crianças “que, sem dúvidas, com o conhecimento angariado no curso, poderão ser grandes formadores de opinião e irão combater as drogas”, ressaltou.

OLIMPÍADAS

Ainda ontem, também foram entregues certificados aos alunos que participaram da segunda fase da primeira edição das Olimpíadas de Matemática, categoria mirim.