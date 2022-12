Senador Jean Paul Prates é o nome do RN no terceiro governo de Lula

Jornal Valor Econômico divulgou nesta sexta-feira, 23, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, após reunião nesta tarde de quinta-feira, em Brasília, indicou o senador Jean Paul Prates para ser o presidente da Petrobras no seu terceiro governo, com a missão clara de protagonizar a transição energética e retomar os investimentos da companhia no País.

O senador Jean Paul Terra Prates serão o nome do Rio Grande do Norte no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que começa no dia 1º de janeiro de 2023.

Jean Paul foi escolhido pelo presidente eleito para assumir a presidência da Petrobras e protagonizar o processo de transição energética, retomando os investimentos no pais.

A escolha de Jean, que é economista, advogado, ambientalista e empreendedor, se deu após uma reunião com o presidente eleito nesta quinta-feira, 22, em Brasília (DF).

A informação é do jornal Valor Econômico, em reportagem assinada pelos jornalistas Ranan Truffi e Matheus Schuch, com base em fonte do Partido dos Trabalhadores em Brasília.

No Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra postou em suas redes sociais. De Mossoró, a deputada Isolda Dantas e a vereadora Marleide Cunha o parabenizaram.

Sobre a biografia do senador Jean Paul Prates.

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado





Jean Paul esteve à frente do processo de transição escolhido pelo PT, com os olhos voltados para a área de petróleo, gás e energias renováveis, setores que domina.



O futuro presidente da Petrobras chegou ao Rio Grande do Norte há cerca de 20 anos, para atender contratos de trabalho com a Prefeitura Municipal de Mossoró.

Concluído o trabalho, Jean Paul percebeu o enorme potencial de produção de energia limpa que o Rio Grande do Norte, em especial através dos ventos e o sol.

Fez a proposta ao então governo Garibaldi/Fernando Freire, mas não recebeu atenção. Pouco anos depois, o Governo Wilma de Faria o chamou de volta para o Rio Grande do Norte.

Assumiu o posto de secretário de estado e pavimentou o caminho para investimentos de dezenas de bilhões em produção de energia eólica e também solar no RN.

Em 2013, se filiou ao PT e saiu candidato a primeiro suplente da chapa liderada pela então deputada federal Fátima Bezerra ao posto de Senado Federal. Venceram.

Então senadora Fátima Bezerra concorreu ao Governo Estado e assumiu o posto 4 anos depois, abrindo a vaga no Senado para Jean Paul Prates, tendo assumido o posto em 2019.

No Senado, Jean aprimorou leis e criou outras fundamentais para o crescimento econômico e social do Brasil: como o Marco Regulatório das Ferrovias e das Energias Renováveis.

Está concluindo o mandato recebeu aplausos de todos os seus pares, inclusive do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além dos colegas do Estado e de outros estados.