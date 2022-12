“Gostaria de pedir a todos vocês uma oração especial pelo papa emérito Bento XVI”

O Papa Francisco pediu orações aos católicos pela saúde do papa emérito Bento XVI, após o Vaticano informar sobre uma piora súbita de saúde do pontífice nas últimas horas. Foi informado ainda que sua condição está “sob controle” e ele está recebendo cuidados médicos constantemente. Desde sua renúncia, Bento XVI vive em um antigo convento dentro dos jardins do Vaticano, com seu secretário, o arcebispo Georg Ganswein, e alguns outros auxiliares e equipe médica.