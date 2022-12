Setor de Serviços foi o que mais gerou empregos no mês de novembro em Mossoró. Ao todo, a cidade registrou um saldo positivo de 327 novas vagas de trabalho durante o mês. Destas, somente no segmento de serviços foram 237 postos abertos. O saldo positivo de empregos em Mossoró representa 17,63% dos empregos gerados no Estado do Rio Grande do Norte. “Esse número reflete positivamente o período de final de ano, o qual muitos empregos temporários são criados para atender ao volume de vendas gerado”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felisardo.

“O resultado dos números de admitidos em relação aos demitidos em Mossoró do mês de novembro divulgados pelo Caged trouxe um saldo positivo de 327 empregos gerados. Esse número reflete positivamente o período de final de ano, o qual muitos empregos temporários são criados para atender ao volume de vendas gerado. Os dados do mês de novembro trazem um destaque para os setores do Comércio com um saldo positivo de 204 novos empregos gerados, bem como o de Serviços que gerou 237 empregos. O saldo positivo de empregos em Mossoró representa 17,63% dos empregos gerados no Estado do Rio Grande do Norte ”, enfatizou.