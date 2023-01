Governo do Estado define local que será construído o IERN em Mossoró. A unidade será construída na Av Rio Branco, no bairro Santo Antônio (região da estrada da Raiz), numa área que foi desapropriada com um investimento de 2,3 milhões. A Governadora Fátima Bezerra disse que o o edital será lançado até Fevereiro do próximo ano.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte definiu o local que será construído o Instituto Estadual de Educação Profissional (IERN) na região norte da cidade de Mossoró.

Nesta quinta-feira, 29, acompanhada com a deputada Isolda Dantas e o secretário Gustavo Coelho, a governadora Fátima Bezerra esteve no local, que fica na Av Rio Branco.

Na ocasião, Fátima Bezerra enfatizou que o terreno foi desapropriado pela Prefeitura de Mossoró e que o Governo do Estado vai investir R$ 2,3 milhões o terreno.

Ainda segundo a governadora Fátima Bezerra, com a documentação do terreno, o Edital da obra será lançado até fevereiro do próximo ano, num investimento superior a 10 milhões.





O IERN é uma dívida do Governo do Estado com Mossoró nas regiões norte, oeste e sul. Atualmente só existe escolas técnicas (duas) na região Leste de Mossoró.

Os jovens das regiões norte, oeste e sul, são obrigados a se deslocarem, sem ter transporte público adequado e com a mobilidade urbana precária, para estudar na região Leste.

Além de Mossoró, o Governo do Estado está construindo IERNs em outros 11 municípios do Rio Grande do Norte. Nas cidades de Umarizal, Campo Grande as obras já iniciaram, devendo ser concluídos em 2023.

Ao todo, o Governo do Estado pretende investir mais de R$ 100 milhões, para ampliar o ensino técnico, segundo o governo, no mesmo padrão de qualidade oferecido pelos institutos federais de educação tecnológica.