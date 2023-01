Previsão da Emparn é de chuvas na região Oeste na primeira semana de 2023

O ano de 2023 iniciou com registros de chuvas em todas as regiões no Rio Grande do Norte. O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou maiores volumes acontecendo no Leste Potiguar, no município de Vila Flor com 32,6 milímetros (mm) e nas demais regiões, Carnaubais (Oeste Potiguar) com 19,2 mm, Nova Cruz (Agreste Potiguar) com 8,2mm e Lagoa Nova (Central Potiguar) com 8,2mm.



Os dados referem-se ao período entre sexta-feira (30) às 07h e hoje (02), no mesmo horário.



“As chuvas foram ocasionadas por instabilidade de efeito local como a influência do relevo -no interior- e o sistema de brisa, na faixa litorânea, além da influência da presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está atuando sobre a parte central da Região Nordeste”, explicou o chefe da Unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.



A previsão para os primeiros dias da semana é de tempo nublado no Litoral e Agreste Potiguar, com possibilidade de chuvas em qualquer momento do dia. Para o interior do estado, poderão ocorrer pancadas de chuva na Região do Vale do Assú, Chapada do Apodi e Mossoró durante as tardes, início da noite. Na região Oeste, pancadas de chuva poderão ocorrer durante o período da noite.



Para o Feriado de Reis, a ser celebrado em Natal, na próxima sexta-feira (06) a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas durante a madrugada na capital e nas demais regiões do Estado a predominância é de céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuvas durante a tarde na região de Mossoró e no Vale do Assú.



Previsão dia a dia



Segunda-feira (02) - Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas em todas as regiões.



Terça-feira (03) - Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas em todas as regiões.



Quarta-feira (04) - Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no Litoral Leste, e no Alto Oeste.



Quinta-feira (05) - Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no Litoral Leste, e no Alto Oeste



Sexta-feira (06) - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões. Na região metropolitana de Natal com possibilidade de pancadas de chuvas durante a madrugada.



Sábado (07) - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuvas durante a tarde na região de Mossoró e no Vale do Assú.