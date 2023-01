Prefeito de Umarizal faz apelo a população para responder ao censo do IBGE

Se não conseguir mobilizar a população que ainda não respondeu ao IBGE, o município oestano poderá sair do coeficiente 0.8 para 0.6 . Segundo o prefeito Raimundo Pezão, a perda de receita acarretará na redução da capacidade de investimento da Prefeitura, bem como, poderá comprometer a qualidade dos serviços públicos, pois com menos dinheiro em caixa proveniente do FPM, até a quantidade de equipes do Programa Saúde da Família pode ser reduzida.

O prefeito de Umarizal (RN), Raimundo Pezão, se manifestou por meio de um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo para que os munícipes respondam o questionário do Censo do IBGE, e, assim, não perca recursos no repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O pedido é para evitar o rebaixamento do coeficiente do Fundo de Participação do Município que afetaria diretamente as finanças de Umarizal, uma vez que, o coeficiente é determinado pelo total da população e a localidade é uma das que apresenta perda populacional segundo os dados preliminares divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se não conseguir mobilizar a população que ainda não respondeu ao IBGE, o município oestano poderá sair do coeficiente 0.8 para 0.6 . Segundo o prefeito a perda de receita acarretará na redução da capacidade de investimento da Prefeitura, bem como, poderá comprometer a qualidade dos serviços públicos, pois com menos dinheiro em caixa proveniente do FPM, até a quantidade de equipes do Programa Saúde da Família pode ser reduzida.





"Poderemos perder em todas as áreas, então é hora de darmos as mãos e todos nós devemos procurar as pessoas que ainda não responderam ao censo, algum familiar, algum amigo, que esteja fora do município de Umarizal e deixou de responder. Nós temos alguns servidores do município fazendo o trabalho de cadastramento das pessoas que não responderam, para que a gente possa assim reverter essa situação".

Em 2010, Umarizal tinha uma população de 10 659 habitantes, mas pela prévia do Censo atual do IBGE a população apresenta queda de 6,4%, pois está em 9.972 em 2022.

MAIORES QUEDAS

Quedas maiores são registradas em outras cidades da região oeste do estado como Venha-Ver, que perdeu 21,1% da sua população, cerca de 800 moradores a menos desde 2010. O município tem atualmente 3.013 habitantes.

João Dias tem queda populacional na casa dos 20,2% pelo novo censo. Já Riacho da Cruz com 2.693 habitantes apresenta queda de aproximadamente 15%.

Até a capital potiguar, Natal apresenta perda de moradores, de 803 739 em 2010 para 751.932 em 2022, (-6,4%). Mais detalhes sobre queda do coeficiente em 27 cidade do RN , acesse o Mossoró Hoje .