Prefeito Allyson Bezerra define nome para a Secretaria de Cultura de Mossoró

A pasta da Cultura já tem novo nome divulgado para o comando. O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra definiu o sucessor do atual secretário Etevaldo Almeida. A escolha do prefeito é o produtor audiovisual Igor Cezar Ferradaes, que assumirá o cargo com a missão de realizar a edição 2023 do Mossoró Cidade Junina e o desafio extra de apresentar um evento ao mesmo tempo grandioso e ainda inédito, pois, a ideia da prefeitura é realizar uma festa diferenciada em relação a todos os anos anteriores até 2022.

Igor possui formação em Produção de Rádio e TV pela UNESA, no Rio de Janeiro e acumula 15 anos de experiência no mercado audiovisual e artístico no Brasil. O novo secretário de Cultura do município atuou ainda como produtor em espetáculos teatrais, shows, eventos, circo e dança, além de ter trabalhado em equipes de produção de telenovelas, séries, reality shows e programas de auditório na maior rede de TV do país: a Globo.

O prefeito de Mossoró vem anunciando mudanças em seu primeiro escalão, e a Cultura é uma das nove pastas com mudanças confirmadas pelo Executivo. Ele tem afirmado que as trocas de cargos devem ser oficializadas dia 10 de janeiro, com a publicação das mudanças no Diário Oficial do Município. "Vamos fechar, em princípio, em nove mudanças entre secretários novos que estão chegando e as mudanças internas que nós iremos fazer", disse o prefeito em uma entrevista à Rádio Difusora.